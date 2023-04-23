Fazıl Say'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel marş! 'Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur'

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı’nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı sosyal medya hesabından duyurdu.

"100. YIL MARŞIMIZI PAYLAŞMAK BENİM İÇİN MUTLULUKTUR"

Say yaptığı açıklamada “Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Dostlarım,

23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur.

İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.

İçtenlikle, sevgiyle.

Fazılhttps://t.co/Z1bXAmchU9 — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2023



