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Fazıl Say'dan Luiz Gustavo'ya skandal sözler! ''Sakat kalsaydı''

14.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraflar artık isyan noktasına geldi. Fenerbahçe maçlarını coşkulu şekilde izleyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'yok artık' dedirtti.

Fazıl Say'dan Luiz Gustavo'ya skandal sözler! ''Sakat kalsaydı''
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.

ŞAŞIRTAN TEPKİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi. Fazıl Say'ın gösterdiği abartı tepki kullanıcılar tarafından eleştirildi.

"GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"

Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Gaziantep FK'ye kaybedilen maçta Gustavo'nun oynamasını eleştirdi. Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın, genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fazıl Say
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