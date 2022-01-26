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Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

26.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği görüntüleri eleştirenleri ti'ye alarak, "'Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir!" dedi. Say'ın yaptığı paylaşım üzerine Bahçeli'nin yardımcısı İsmail Özdemir'den yanıt geldi. Özdemir, Say'a "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil" dedi.

Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

İstanbul'da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restaurantta İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

FOTOĞRAFI ÇEKEN BAHÇELİ

Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

"Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"

"NASIL ÖTECEĞİNİ İYİ BİL! YOKSA..."

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP’den sert bir yanıt geldi. MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Fazıl Say’a yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fazıl Say MHP
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