Fazla dozda tüketildiğinde ölüme sürükleyen besinler

Su içmenin sizi ölüme sürükleyeceğini hiç düşündünüz mü? İşte 80 kilogram baz alınan bir bireyin tek seferlik tüketimine göre hesaplanmış ölümcül dozlar:

Su

"Günlük olarak 2 litre su tüketmelisiniz" cümlesini artık hepimiz ezbere biliyoruz. Ancak bu miktarın 3 katını bir anda içerseniz böbrekleriniz arıtamayacak, iç organ ve beyin ödemine neden olacaktır. Sonuç, su zehirlenmesinden vefat!

Kahve

113 adet 250 ml bardaklarla kahve içerseniz hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ancak bu ölümün nedeninin kafein olmadığını söylüyorlar. Ölüme sürükleyen şey yine aynı suda olduğu gibi.

Çikolata

Çikolatada bulunan teobromin maddesi, merkezi sinir sistemi için güçlü bir uyarıcı kaynaktır. Eğer 10 kilogram çikolata yerseniz sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atmış olursunuz.

Alkol

Sağlıklı bir insan için ölümcül doz %40 oranında 1,24 litre alkol olarak hesaplanmış. Bu oran tüketildikten 1 saat sonra alkol vücuttan atılmazsa, ölüm kaçınılmaz.

Muz

Bir oturuşta 400 adet muz tüketmek ölüme sürükler.

Portakal

Bir oturuşta 11 bin adet portakal yemek ölüme neden oluyor.