YEMEK

Fazla dozda tüketildiğinde ölüme sürükleyen besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

"Her şey zehirdir, mühim olan dozdur" diyen Ünlü simyager Paracelsus'u haklı çıkaracak olaylarla karşınızdayız sevgili okur. Hepimizin gün içinde tükettiği yiyecek ve içecekler belirli bir dozu aştıktan sonra ölüme götürebiliyor.

Fazla dozda tüketildiğinde ölüme sürükleyen besinler

Su içmenin sizi ölüme sürükleyeceğini hiç düşündünüz mü? İşte 80 kilogram baz alınan bir bireyin tek seferlik tüketimine göre hesaplanmış ölümcül dozlar:

Su

su

"Günlük olarak 2 litre su tüketmelisiniz" cümlesini artık hepimiz ezbere biliyoruz. Ancak bu miktarın 3 katını bir anda içerseniz böbrekleriniz arıtamayacak, iç organ ve beyin ödemine neden olacaktır. Sonuç, su zehirlenmesinden vefat!

Kahve

kahve

113 adet 250 ml bardaklarla kahve içerseniz hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ancak bu ölümün nedeninin kafein olmadığını söylüyorlar. Ölüme sürükleyen şey yine aynı suda olduğu gibi.

Çikolata

çikolata

Çikolatada bulunan teobromin maddesi, merkezi sinir sistemi için güçlü bir uyarıcı kaynaktır. Eğer 10 kilogram çikolata yerseniz sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atmış olursunuz.

Alkol

alkol

Sağlıklı bir insan için ölümcül doz %40 oranında 1,24 litre alkol olarak hesaplanmış. Bu oran tüketildikten 1 saat sonra alkol vücuttan atılmazsa, ölüm kaçınılmaz.

Muz

muz

Bir oturuşta 400 adet muz tüketmek ölüme sürükler.

Portakal

portakal

Bir oturuşta 11 bin adet portakal yemek ölüme neden oluyor.

Tuz

tuz

48 çay kaşığı tuz tüketmek ölüme götürür ve bu ölüm gerçekten de acı verici olur.

Acı biber

acı

130 çay kaşığı biber yemek ölüme neden olur.

Şeker

şeker

25 kilogram şeker tüketmek hayata gözlerinizi yummaya neden olur.

Kaynak

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