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FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un görevi başlamasının ardından kulüpte yapılacak değişiklikler merakla bekleniyordu.

OdaTV'nin haberine göre; Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.

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