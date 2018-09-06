FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un görevi başlamasının ardından kulüpte yapılacak değişiklikler merakla bekleniyordu.
OdaTV'nin haberine göre; Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.
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