Galatasaray, İsviçre'deki yeni sezon hazırlık kampında ilk maçını FC Will takımı ile yapacak. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fathi Terim yönetiminde İsviçre'de yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Burada dört hazırlık maçına çıkacak Galatasaray'ın ilk rakibi FC Will. Karşılaşma güvenlik açısında seyircisiz oynanacak. Peki FC Will - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FC WİLL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu. Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

Zürih’teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi günü tamamladıktan sonra Montrö kentine geçecek olan Galatasaray, 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile TSİ 20.00’de karşılaşacak. Galatasaray, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18.30’da rakip olacak.