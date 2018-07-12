Galatasaray, İsviçre'deki yeni sezon hazırlık kampında ilk maçını FC Will takımı ile yapacak. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fathi Terim yönetiminde İsviçre'de yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Burada dört hazırlık maçına çıkacak Galatasaray'ın ilk rakibi FC Will. Karşılaşma güvenlik açısında seyircisiz oynanacak. Peki FC Will - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu. Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.
Zürih’teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi günü tamamladıktan sonra Montrö kentine geçecek olan Galatasaray, 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile TSİ 20.00’de karşılaşacak. Galatasaray, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18.30’da rakip olacak.
KAMPA KATILAN GENÇ OYUNCULARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Sarı-kırmızılı futbolculardan Celil Yüksel, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini kampa çağırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını vurgulayan Celil, "Fatih hoca bizi kampa çağırdı, biz de kendimizi ispatlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Fatin Terim çok iyi bir teknik direktör, bir efsane. Fatih hocanın gelişiyle öz güvenimiz yerine geldi. Sezonun en kritik bölümünde bizi aldı ve çok tecrübelendik. Onların taktiklerini, toplantılarını gördük. Bu sene daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Her geçen gün Fatih Terim bize çok şey katıyor. Fatih Terim ile çalışıyor olduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.
Yunus Akgün ise Fatih Terim'in gençler için büyük şans olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yaz döneminde kampa gelirsek diye hazır olmamız gerektiğini biliyorduk. Bu kamp bizim için deneyim. İnşallah bu deneyimi tecrübeye çeviririz. İlk hedefimiz tabii ki ilk maçta şans bulmak ve oynamak. Bunun için de kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Çok çalışıyor ve kendimizi ispatlamak istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuların hayali A takımda oynamak. İnşallah bu hayali gerçekleştiririz."
Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu
G.Saray transferi resmen açıkladı
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Beşiktaş'tan G.Saray'a yılın çalımı!
Real Madrid ile Juventus Ronaldo'nun transferinde son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz yıldırım hakkında hapis istemi
Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu
Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı
Al Hilal'den Quaresma'ya 9 milyon Euro'luk teklif
Okuyucu Yorumları 0 yorum