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Federasyondan resmi açıklama geldi! Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı, hayatını kaybetti...

Dünyaca ünlü kayak kros sporcusu olan ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya kazanan Norveçli Audun Groenvold'un yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Federasyondan resmi açıklama geldi! Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı, hayatını kaybetti...
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2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya kazanan Norveçli kayak kros sporcusu Audun Groenvold, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Norveç Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisi, yakın zamanda bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı” ifadeleri yer aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Federasyondan resmi açıklama geldi! Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı, hayatını kaybetti... 1

Yıldırım çarpmasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Groenvold, tedavi altına alınsa da salı gecesi hayatını kaybetti.

ANTRENÖRLÜK VE YORUMCULUK YAPTI

Federasyondan resmi açıklama geldi! Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı, hayatını kaybetti... 2

Groenvold, sporu bıraktıktan sonra Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve televizyonlarda spor yorumculuğu görevini üstlendi.

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, “Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Ardında büyük bir boşluk bıraktı,” açıklamasında bulundu.

AUDUN GROENVOLD KİMDİR?

Federasyondan resmi açıklama geldi! Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı, hayatını kaybetti... 3

Groenvold, kariyerine Norveç’in Alp disiplini milli takımında başladı. 1999’da İspanya'nın Sierra Nevada kentinde düzenlenen Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışmaya başladı.

2005 Dünya Şampiyonası’nda kayak krosta bronz madalya kazanan Groenvold, 2007 yılında ise genel kayak kros kupasını kazandı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak Norveç adına tarihi bir başarıya imza attı ve yarış kariyerini bu başarıyla sonlandırdı.

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