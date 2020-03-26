Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapacak.
Instagram hesabından açıklama yapan Federer, "Bunlar zor zamanlar ve kimse unutulmamalı. Eşim Mirka ve ben İsviçre'de zor durumda olan aileler için 1 milyon İsviçre frangı bağış yapma kararı verdik" ifadelerini kullandı.
Yardımlarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Federer, "Umarım ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye başkaları da katılır. Bu krizin üstesinden beraber gelebiliriz. Sağlıkla kalın" değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
Ersun Yanal ’evde kal’ çağrısına dikkat çekti!
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Sivasspor, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!
Fatih Terim'den ilk açıklama!
Beşiktaş 2. Başkanı'ndan öneri!
'Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok'
İşte Trabzonspor'un en çok şut çektiği maç
Ashley Young tecrübelerini paylaştı
Trabzonsporlu futbolcunun acı günü
Süper Lig tescil edilecek mi?
Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz
Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!
Almanya Futbol Federasyonu ligleri erteledi!
Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum