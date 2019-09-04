Federer'i ABD Açık'ta Dmitrov durdurdu

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 3 numaralı seribaşı Federer, çeyrek final maçında dünya klasmanının 78 numarası Dimitrov ile karşılaştı.
Toplam 3 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup eden Dmitrov adını son 4 raket arasına yazdırdı. Bulgar tenisçi kariyerinde ilk kez Federer'i yendi.
5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Dimitrov'un rakibi oldu.
Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 18 numaralı seribaşı Çinli Qiang Wang'a sadece bir oyun vererek rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle geçti. Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina oldu.
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