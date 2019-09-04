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Federer'i ABD Açık'ta Dmitrov durdurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde elendi.

Federer'i ABD Açık'ta Dmitrov durdurdu

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 3 numaralı seribaşı Federer, çeyrek final maçında dünya klasmanının 78 numarası Dimitrov ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup eden Dmitrov adını son 4 raket arasına yazdırdı. Bulgar tenisçi kariyerinde ilk kez Federer'i yendi.

5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 23 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka'yı 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve yarı finalde Dimitrov'un rakibi oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 18 numaralı seribaşı Çinli Qiang Wang'a sadece bir oyun vererek rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle geçti. Serena Williams'ın yarı finaldeki rakibi 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina oldu.

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Anahtar Kelimeler:
abd açık tenis turnuvası grigor dimitrov Roger Federer

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