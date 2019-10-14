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Federer'i yoğun bir yaz bekliyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek yıl olimpiyat oyunlarının yanı sıra iki grand slam turnuvasında mücadele edecek.

Federer'i yoğun bir yaz bekliyor

Dünya klasmanının üç numarası Federer, Japonya'nın başkenti Tokyo'da katıldığı bir gösteri maçının ardından gelecek yılki planlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Birkaç haftadır ekibiyle birlikte gelecek yılın programını değerlendirdiklerini belirten 38 yaşındaki tenisçi, yaz döneminde Wimbledon, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'a katılacağını bildirdi.

2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılışında İsviçre bayrağını taşıdığını hatırlatan Federer, "Pekin'de çiftlerde altın, 2012 Londra'da teklerde gümüş madalya kazandım. Olimpiyatlarda bir kez daha mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Federer'in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Roger Federer Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları

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