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Federer ile Nadal birlikte korta çıkacak

03.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyacü ünlü tenisçiler İspanyol Rafael Nadal ile İsviçreli Roger Federer, bu yıl Londra'da düzenlenecek Laver Kupası'nda çiftlerde aynı takımda yer alacak.

Federer ile Nadal birlikte korta çıkacak

Yapılan açıklamada, son olarak 2017 yılındaki organizasyonda çiftlerde korta çıkan Nadal ile Federer'in, bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan turnuvada "Avrupa Takımı" adına birlikte korta çıkacağı duyuruldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan 40 yaşındaki Federer, "Bu yıl Laver Kupası'na dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu turnuvayı çok sevmem, bir sır değil. Rafael, harika karakteriyle bana ve sayısız insana ilham veriyor. Geçen yıl Boston'da düzenlenen turnuvanın ardından sosyal medya aracılığıyla bana mesaj atarak bu sezon Londra'daki turnuvanın çiftler kategorisine birlikte çıkmamızı önerdi. Bu sene Laver Kupası'nda 'Fedal' takımı yeniden korta çıkacak!" ifadelerini kullandı.

Eski dünya 1 numarası Federer'in, uzun zamandır devam eden sakatlığının etkisinden nisan ayında tamamen kurtulması bekleniyor.

Geçen hafta Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Nadal, Federer ve dünya 1 numarası Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etmişti.

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