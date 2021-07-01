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Federer Wimbledon'da üçüncü turda

01.07.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Daniil Medvedev, Roger Federer, Matteo Berrettini; tek kadınlarda da Ashleigh Barty ve Barbora Krejcikova üçüncü tura yükseldi.

Federer Wimbledon'da üçüncü turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında 4. gün maçları oynandı.

Dünya 2 numarası Rus raket Medvedev, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) mağlup etti.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, Fransız Richard Gasquet'yi 7-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı İtalyan Berrettini, Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 3-0'lık skorla (6-3, 6-4, 7-6) geçti.

Üçüncü turda Medvedev ile Hırvat Marin Cilic, Federer ile Büyük Britanyalı Cameron Norrie ve Berrettini ile Sloven Aljaz Bedene eşleşti.

Kadınlarda Barty yoluna devam etti
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, Rus Anna Blinkova'yı 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Fransa Açık şampiyonu 14 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Alman Andrea Petkovic karşısında 7-5, 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 galip geldi.

Üçüncü turda Barty ile Çek Katerina Siniakova eşleşirken, Krejcikova'nın rakibi Letonyalı Anastasija Sevastova oldu.

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