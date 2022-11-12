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Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Fedon ile oğlu Theo'yu yan yana görenlar ayırt edemiyor!

12.11.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu, ünlü şarkıcının bugün Kanal D'de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in 57. bölümünün konuğu olması sebebiyle merak konusu oldu. Dostluk Şarkısı, Aşığınım, Gel Artık gibi seslendirdiği parçalarla bilinen Fedon; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? İşte babasına benzerliğiyle dikkat çeken Theo Kalyoncu hakkında bilgiler!

Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Fedon ile oğlu Theo'yu yan yana görenlar ayırt edemiyor!

Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu benzerlikleri ile görenleri şaşırtıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünün konuğu Fedon'un menajerliğini de oğlu Theo Kalyoncu üstleniyor. Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu yaşı ilerledikçe babasının kopyası oldu. İşte detaylar...

FEDON'UN OĞLU THEO KALYONCU KİMDİR?

Theo Kalyoncu 1973 yılında Fedon Kalyoncu - Eda Kalyoncu çiftinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversiyede İngilizce yabancı dil eğitimi alan Theo Kalyoncu Boğaziçi Üniversitesi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdi.

Theo Kalyoncu, 2000 yılı itibariyle babası Fedon'un menajerliğini yapmaya başladıç

Theo Kalyoncu mekan işletmeciliği ve gayrimenkul danışmanlığıyla uğraşmaktadır.

FEDON İLE OĞLU THEO'NUN BENZERLİĞİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biri olan ve yaşamını Bodrum'da sürdüren Fedon Kalyoncu ile oğlu Theo'nun benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Fedon ve Theo Kalyoncu zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşıyor.

Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

İşte Fedon ile oğlu Theo'nun şaşırtan benzerliği:

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Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında? Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında?

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