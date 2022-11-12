Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Fedon ile oğlu Theo'yu yan yana görenlar ayırt edemiyor!

Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu benzerlikleri ile görenleri şaşırtıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünün konuğu Fedon'un menajerliğini de oğlu Theo Kalyoncu üstleniyor. Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu yaşı ilerledikçe babasının kopyası oldu. İşte detaylar...

FEDON'UN OĞLU THEO KALYONCU KİMDİR?

Theo Kalyoncu 1973 yılında Fedon Kalyoncu - Eda Kalyoncu çiftinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversiyede İngilizce yabancı dil eğitimi alan Theo Kalyoncu Boğaziçi Üniversitesi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdi.

Theo Kalyoncu, 2000 yılı itibariyle babası Fedon'un menajerliğini yapmaya başladıç

Theo Kalyoncu mekan işletmeciliği ve gayrimenkul danışmanlığıyla uğraşmaktadır.

FEDON İLE OĞLU THEO'NUN BENZERLİĞİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biri olan ve yaşamını Bodrum'da sürdüren Fedon Kalyoncu ile oğlu Theo'nun benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Fedon ve Theo Kalyoncu zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaşıyor.

Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

İşte Fedon ile oğlu Theo'nun şaşırtan benzerliği: