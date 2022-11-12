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Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında? Slip mayo tercihi her yaz olay olan Fedon, Şarkılar Bizi Söyler'de!

12.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fedon, Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan 57. bölümünün konuğu oldu. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konsepti "Biraz Pop Biraz Taverna" olarak belirlendi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında? İşte yaz sezonunu erken açmasıyla bilinen ve slip mayo tercihiyle konuşulan ünlü şarkıcı Fedon hakkında merak edilenler....

Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında? Slip mayo tercihi her yaz olay olan Fedon, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Fedon, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Dostluk Şarkısı, Aşığınım, Nerdesin, Gel Artık, Senin için gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması sebebiyle 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Fedon'un hayatı ve biyografisi...

Fedon kimdir?

FEDON KİMDİR?

Fedon 19 Ağustos 1946 yılıunda İstanbul'da dünyaya geldi.

Fedon'un babası Rum, annesi ise Ermeni'dir.

Ünlü şarkıcının dayısı Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından biri olan Nubar Terziyan'dır.

Fedon tarihler 1962'yi gösterdiğinde Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bırakmıştır.

Fedon kimdir?

1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı.

Fedon, TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi olmuştur.

Fedon'un Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo isminde bir oğlu vardır.

Fedon kimdir?

FEDON HANGİ DİNE MENSUP?

"Senin İçin", "Aşığınım", "Nerdesin?", "Bir Kadın Var - Bi Tanem", "Sevdiklerimizle" albümleri ses getiren ünlü şarkıcı Fedon'un hristiyan olduğu biliniyor.

Fedon kimdir?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU FEDON KALYONCU KAÇ YAŞINDA?

Fedon Kalyoncu, 76 yaşındadır.

FEDON'DAN SLİP MAYO ELEŞTİRİLERİNE YANIT!

Fedon, slip mayo giymesi sebebiyle geçtiğimiz yıl da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Eleştirilere yanıt veren ünlü isim denize girerken slip mayo giymesi konusunda yapılan eleştirilere anlam veremediğini belirtmişti.

75 yaşında olduğunu ve göbeğinin sarkmasının normal bir durum olduğunu vurgulayan Fedon, "Şortla denize girilmez" demiştir.

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