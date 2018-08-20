Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'ın Göztepe'yi yendiği maçın ardından Fatih Terim, "Gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlar için bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat bu. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek." şeklinde konuşmuştu. Terim'in bu sözlerine Cezayir basınından bir karşılık geldi.
CEZAYİRLİ GAZETECİ 'O İSİMLERDEN BİRİ FEGHOULI' DEDİ
Ennahar Online'dan Amir Bahloul, Fatih Terim'in bu sözlerle takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'yi kastettiğini yazdı. Haberde, Feghouli'nin yüksek maaşı nedeniyle takım için de bir sorun olduğu belirtildi. Feghouli, Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamış ve hiç süre alamamıştı.
BU SEZON NE KADAR KAZANACAK?
Tecrübeli futbolcu bu sezon 3,850 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 10 resmi maçta forma giymesi halinde 75 bin Euro, 20 resmi maçta ilave 75 bin Euro daha bonus kazanacak. Ayrıca 5 bin Euro da Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi galibiyet primleri bulunuyor.
(SABAH)
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