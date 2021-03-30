SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

30.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Botswana'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli de 1 gol kaydetti.

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu'nda sahasında Botswana ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de maçı boş geçmedi ve rakip fileleri havalandırdı.

Cezayir'in gollerini 24. dakikada Aissa Mandi, 58. dakikada Sofiane Feghouli, 64. dakikada penaltıdan Riyaf Mahrez, 72. dakikada Baghdad Bounedjah ve 88. dakikada da Farid Boulaya kaydetti. Bu sonucun ardından lider Cezayir puanını 14'e çıkarırken, Botswana ise 4 puanla son sırada kaldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Ronaldo maç bitmeden sahayı terkettiRonaldo maç bitmeden sahayı terketti
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

'Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'

'Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'

Emre Belözoğlu'ndan Kenan Karaman sürprizi

Emre Belözoğlu'ndan Kenan Karaman sürprizi

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Dünya devinden Uğurcan Çakır için teklif

Dünya devinden Uğurcan Çakır için teklif

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Diğer Haberler

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Valbuena'nın sözleşmesi uzatıldı

Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

Ronaldo maç bitmeden sahayı terketti

Ronaldo maç bitmeden sahayı terketti

Norveç galibiyeti Avrupa basınında: Haaland'a gittik, Ozan çıktı

'Haaland'a gittik, Ozan çıktı'

Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti

Görülmemiş olay! Maça tekneyle gittiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.