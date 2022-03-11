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Feghouli'den Barcelona maçı sonrası samimi açıklama

11.03.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona maçı sonrası konuştu.

Feghouli'den Barcelona maçı sonrası samimi açıklama

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Feghouli, "Dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Kendisine gelen övgüler üzerine Cezayirli oyuncu, "Bu sadece benim işim değil, bu bir takım işiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Bu seviyede de böyle oynamak gerekiyordu. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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