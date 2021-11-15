Feghouli'den olay sözler: Mesut Özil'den nefret ediyorum

2014 yılında Brezilya’da oynanan Dünya Kupası’nda Halilhodzic’le şampiyon olabileceklerine inandıklarını söyleyen Feghouli, “hayatım boyunca unutamayacağım maçların başında Almanya ile oynadığımız 2’nci tur maçı gelir." dedi. Mesut Özil konusunda itiraflarda bulunan Feghouli'nin röportajı sosyal medyayı salladı.

"NEFRET ETTİĞİM İNSAN OLDU"

Feghouli, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut’un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya’yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya’ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum” dedi.



