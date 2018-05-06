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Feghouli, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Gomis Akhisarspor galibiyetini değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Gomis, Akhisarspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdiler.

Feghouli, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Gomis Akhisarspor galibiyetini değerlendirdi

Galatasaray'da 2-1 kazanılan Akhisarspor karşılaşmasının ardından Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Bafetimbi Gomis, Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’in sorularını yanıtladı.

İlk golün asistini yapan Feghouli, “Çok iyi karakter ortaya koyduk ve 3 puanı aldık. Zor maçtı ama takım olarak çok iyi oynadık. Malatya maçında da aynı şekilde karakterli oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde 3 puanı almak istiyoruz. Artık 180 dakikamız kaldı” diye konuştu.

Akhisar deplasmanında yedek bekleyen Eren Derdiyok ise “Biz kenetlenmiş bir takımız. Futbolda her şey olabiliyor. Maç biraz sıkıntılı geçti ama biz inandık, yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Malatya maçını da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 2 maça çok iyi hazırlanacağız” dedi.

Karşılaşmada son 20 dakika görev yapan Sinan Gümüş ise “Maç çok stresliydi ama iyi savaştık. Son dakikalarda iki takım da birçok pozisyon buldu. Artık son 2 maç kaldı. Şampiyonluğu kimseye bırakmak istemiyoruz. Malatya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım son haftaya şampiyon olarak gireriz ve İzmir’de şampiyonluğu kutlarız. Biz iyi bir takımız. Oynamayan oyuncuların da yüzde yüz konsantre olması lazım. Kaçırdığı penaltıdan sonra Gomis’i motive ettik. Galibiyetin ardından yedek kulübesinde çok büyük bir sevinç vardı. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

90+2’de panaltı kaçıran Bafetimbi Gomis ise “Agresif olan bir Galatasaray’ı sahada gösterdik. Hocamızın direktiflerini uyguluyoruz. Bu direktifler de bizi liderliğe götürdü. Penaltı kaçırsam bile önemli olan burada takım olarak kazanabiliyor olmamız” şeklinde konuştu.

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Galatasaray Sofiane Feghouli eren derdiyok Sinan Gümüş Bafetimbi Gomis

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