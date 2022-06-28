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Feghouli'nin yeni adresi şaşırttı! İstanbul'dan vazgeçemiyor...

28.06.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'nin yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve buraya ayak uyduran yıldız oyuncunun İstanbul'dan ayrılmak istemediği ortaya çıktı. Bu nedenle İstanbul takımlarıyla görüşen Sofiane Feghouli'nin yeni adresi de neredeyse belli oldu.

Feghouli'nin yeni adresi şaşırttı! İstanbul'dan vazgeçemiyor...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Feghouli'nin yeni adresi yine İstanbul'dan bir takım olacak. Süper Lig takımları Başakşehir ve Kasımpaşa'nın Cezayirli tecrübeli yıldız Sofiane Feghouli'ye teklifte bulunduğu iddia edildi.

SOFIANE FEGHOULI'NİN İSTANBUL MACERASI HENÜZ BİTMEDİ

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Cezayir basınından aktardığı habere göre; Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nin talip olduğu belirtildi. İki ekiple de pazarlıklarını sürdüren Cezayirli futbolcunun anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor. İstanbul'da yaşamaktan memnun olan Sofiane Feghouli'nin gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun tek kıstası yüksek maaş olacak.

(AKSAM)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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