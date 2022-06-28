Feghouli'nin yeni adresi şaşırttı! İstanbul'dan vazgeçemiyor...

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Feghouli'nin yeni adresi yine İstanbul'dan bir takım olacak. Süper Lig takımları Başakşehir ve Kasımpaşa'nın Cezayirli tecrübeli yıldız Sofiane Feghouli'ye teklifte bulunduğu iddia edildi.

SOFIANE FEGHOULI'NİN İSTANBUL MACERASI HENÜZ BİTMEDİ

Cezayir basınından aktardığı habere göre; Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nin talip olduğu belirtildi. İki ekiple de pazarlıklarını sürdüren Cezayirli futbolcunun anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor. İstanbul'da yaşamaktan memnun olan Sofiane Feghouli'nin gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun tek kıstası yüksek maaş olacak.

(AKSAM)



