Feghouli sosyal medyaya düştü! Oradan kulüp arıyor... Mesajları ortaya çıktı...

Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan Sofiane Feghouli, yeni bir takım arayışına girdi. 35 yaşındaki Cezayirli oyuncu, serbest statüde bulunmasının ardından Rus kulüplerine sosyal medya üzerinden kendisini önerdi.

"TAKIMINIZDA OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Feghouli, kulüplere doğrudan mesaj göndererek transferle ilgilenip ilgilenmediklerini sordu. Tecrübeli oyuncu mesajında, "Merhaba, umarım her şey yolundadır. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir kulübüm yok ve takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım, lütfen beni bilgilendirin. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

NASIL BİR CEVAP GELECEK?

Kariyerine yeni bir yön vermek isteyen deneyimli futbolcunun Rus kulüplerinden nasıl bir cevap alacağı ise merak konusu oldu. Feghouli’nin gelecekte hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.