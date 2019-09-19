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Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama, Club Brugge müsabakasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdiler.

Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

Sofiane Feghouli, sahadan bir puanla ayrıldıklarını hatırlatarak, "Buraya gelirken kafamızda maçı kazanmak vardı. Maçı kazanmak için fırsat yakaladık ancak kazanamadık. Bir sonraki maçta evimizde oynayacağız ve umarım kazanacağız" dedi.

FEGHOULI: HER ZAMANKİ GİBİ TAKIMIM İÇİN EN İYİMİ VERMEYE ÇALIŞTIM

Club Brugge'ye karşı her zaman olduğu gibi mücadele ettiğini söyleyen Feghouli, "Her zamanki gibi takım için en iyimi vermeye çalıştım. Kanatta da, orta sahada da her yerde en iyimi vermeye çalışıyorum. Maçı kazanmak istiyordum ancak bu mümkün olmadı. Umarım bir sonrakini kazanırız" ifadelerini kullandı. Feghouli, maçın ikinci yarısında direği sıyıran şutu ile ilgili olarak "Tekrar tekrar deneyeceğiz ve umarım bir sonraki gol olur" diye konuştu.

Yıldız oyuncu son olarak iki hafta sonraki Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya, "Çok fazla maçımız var, en önemli maçımız bir sonraki maçımız. Malatya maçı. Kazanmalıyız. Fenerbahçe maçını sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

LUYINDAMA: BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK

Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama ise bundan sonraki maça konsantre olacaklarını ve o maçı düşünmeye başladıklarını söyledi. Türkiye'de iyi bir lig olduğunu dile getiren Luyindama, "Türkiye'de iyi bir lig var, burada zekice oynamanız gerekiyor. Ben de bir süredir burada oynuyorum ve artık alıştım" dedi. Luyindama son olarak Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya, "Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

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Feghouli Luyindama club brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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