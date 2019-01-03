Felaketin fotoğrafı! Bu uydu görüntülerine çok şaşıracaksınız

Fotoğraflar patlama sonrası çok büyük bir kara parçasının denize karıştığını ortaya koydu.

Uydu fotoğrafları yıkımı gösterdi

Endonezya'da 22 Aralık günü 2 dakika 12 saniye boyunca lav püskürterek Sunda Boğazı'nda tsunami felaketine yol açan Anak Krakatau Yanardağı'nın son uydu fotoğrafları, patlama sonrası ne denli büyük bir kara parçasının denize karıştığını ortaya koydu.

Kötü hava koşulları nedeniyle uzaydan elde edilecek görüntüyü yeni yılın ilk gününe kadar mümkün kılmadı. Bulutlar sonunda biraz dağıldığında ise Anak Krakatau'nun son halini görüntülemek mümkün oldu.Bir zamanlar 340 metre yüksekliğinde olan yanardağdan geriye adeta küçük bir koy kalmıştı.

Patlama sonrası oluşan tsunami nedeniyle Java ve Sumatra'da toplam 430 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Endonezya Afet Kurumu'nun açıklamasına göre Anak Krakatau patlama öncesi kütlesinin üçte ikisini kaybetti. Bu kütlenin büyük bir kısmının denize kayarak, tsunamiyi meydana getiren denizaltı heyelanını oluşturduğu düşünülüyor.