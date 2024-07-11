Felç geçiren ünlü oyuncudan olay yaratacak sözler! Milyonlarca dolar kaybettim!

Hafızalara kazınan “Temel İçgüdü" filminin başrol oyuncusu, Amerikalı Sharon Stone, 2001 yılında dokuz süren beyin kanaması nedeniyle iki yıl boyunda beyazperdeden uzak kalmıştı. 40’lı yaşlarının başında geçirdiği felçlik nedeniyle, olayın ilk anından itibaren Hollywood’un görmezden geldiği oyuncu günümüzde kaybettiği milyonlarca doları yeniden kazanıyor.

66 yaşında olan Sharon Stone iki yıl tedavi amacıyla Hollywood’dan uzak kalmıştı ancak, süre beklediğinden de uzundu. Çünkü artık Hollywood ona sırt çevirmiş, görmezden gelmişti Herkesin artık öleceğine karar verdiği, geçirdiği felçlik hakkında ilk kez konuştu.

Başarılı oyuncu Sharon Stone The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, o günleri şöyle özetledi: "Ölümden döndüm diyebilirim. Beyin kanaması geçirdim. Yüzümün şekli değişti ve bunlar olurken her şey değişti. Koku duyum, görüşüm, dokunuşum. Birkaç yıl hiçbir şey okuyamadım. Birçok insan öleceğimi düşünüyordu."

MİLYONLARCA DOLARI BİR ANDA YOK OLDU

Bu süreç içinde bazı kişiler ondan faydalanarak hem şahsi eşyalarından hem de milyonlarca dolarından olmuştu. Stone, "Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktığımda hepsi yok olmuştu. Buzdolabım, telefonum, her şey başkalarının olmuştu. Tek kuruş param kalmamıştı" diyerek açıkladı.

‘’MUTLU OLMAK İÇİN YAŞIYORUM’’

66 yaşındaki oyuncu Stone, geçirdiği tüm kötü günlere rağmen "acı" hissetmek yerine pozitif şeylere odaklanmayı seçtiğini ve "Hastalığa, herhangi bir kırgınlığa ya da öfkeye tutunmamaya karar verdiğini açıkladı. Oyuncu sözlerini "Yani artık mutluluk için yaşıyorum. Yaşamak için amacım var artık" diyerek noktaladı.



