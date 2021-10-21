Felipe Melo adım adım Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Melo sürprizi yaşanabilir. Brezilya futbolcunun transferiyle ilgili sabah saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı...

Brezilya basını dün çıkan haberlerde Melo'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olabileceğini ve 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlanabileceğini yazmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Breziyalı futbolcunun İtalyan menajer arkadaşı dün İstanbul'a geldi.

Leonardo Cornacini, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sürpriz paylaşım yaptı.

Bu paylaşım sonrası Melo'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddiaları güçlendi. İtalyan menajer konuyla alakalı açıklama yapmaktan kaçındı ve sessizliğini koruyor.

Dün Brezilya'da yayın yapan, UOL Esporte'nin haberine göre, Galatasaray, devre arası transfer döneminde sözleşmesi bitecek Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdiği, kecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtilmişti.

Sezon başında Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Felipe Melo özel bir oyuncu ve karakterdi. Sahanın içindeki eylemleri, futbolunu bir kenara bırakacak olursak; ailesi, dini inancı ve futboldan başka hiçbir tercihi olmayan bir adamdı. Burada çok mutlu oldu. Bazen konuşuyoruz, 'Hazırım' diyor [Gülerek]. Hep hazır. 38 yaşında. Bazen bazılarının yaşı yok. Melo da onlardan biri esasında. Hiçbir şey belli olmaz. “Hoca hazırım” diyor." ifadelerini kullanmıştı.

