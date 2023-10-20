Felipe Melo çılgına döndü, önüne kimse çıkamadı! Hakemin üstüne koştu ve...

Fluminense ile Corinthians, Brezilya Serie A'nın 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta birçok olay yaşandı ve kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Maracana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

DEVRE ARASINDA ÇIKTI

Fluminense'de forma giyen Felipe Melo karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 37. dakikada sarı kart gören Melo, devre arasında yerini takım arkadaşı Jhon Arias'a bıraktı.

KULÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yedek kulübesinde hakemin kararlarından memnun olmayan ve itirazlarda bulunan 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Melo, kırmızı kartın ardından kulübeden fırladı ve hakemin üstüne koştu. Brezilyalı futbolcuyu kimse durduramazken, hakemle burun buruna gelen futbolcuyu takım arkadaşları uzaklaştırdı.





