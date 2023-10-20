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  4. Felipe Melo çılgına döndü, önüne kimse çıkamadı! Hakemin üstüne koştu ve...

Felipe Melo çılgına döndü, önüne kimse çıkamadı! Hakemin üstüne koştu ve...

20.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan maç, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Fluminense'de ikinci yarının başına oyundan alınan Felipe Melo, 71. dakikada maça damgasını vurdu. Yedek kulübesinde yoğun itirazlarda bulunan Brezilyalı futbolcu, gördüğü kırmızı kart sonrası hakemin üstüne koştu. İşte detaylar...

Fluminense ile Corinthians, Brezilya Serie A'nın 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta birçok olay yaşandı ve kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Maracana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

DEVRE ARASINDA ÇIKTI

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Fluminense'de forma giyen Felipe Melo karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 37. dakikada sarı kart gören Melo, devre arasında yerini takım arkadaşı Jhon Arias'a bıraktı.

KULÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Yedek kulübesinde hakemin kararlarından memnun olmayan ve itirazlarda bulunan 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Melo, kırmızı kartın ardından kulübeden fırladı ve hakemin üstüne koştu. Brezilyalı futbolcuyu kimse durduramazken, hakemle burun buruna gelen futbolcuyu takım arkadaşları uzaklaştırdı.

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