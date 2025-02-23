Felipe Melo'dan derbi Yorumu! Kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor tahmini verdi: "Derbi zor geçecek"

Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyerek 154 resmi maça çıktı ve 18 gol kaydetmişti. Orta sahadaki sert ve mücadeleci futboluyla tanınan Brezilyalı yıldız, Galatasaray’da 3 Süper Lig, 3 TFF Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayarak toplam 8 kupa kazanmıştı. Özellikle hırsı ve sahadaki liderliğiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında skor tahmininde bulundu.

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Felipe Melo, futbolu bırakmasının ardından ilk derbi değerlendirmesini yaptı. Yaklaşık 1 ay önce aktif futbol kariyerini noktalayan Brezilyalı yıldız, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Asist Analiz’e açıklamalarda bulundu.

"DERBİ ZOR GEÇECEK AMA GALATASARAY EVİNDE OYNUYOR"

Sarı-kırmızılı formayla unutulmaz maçlara imza atan Melo, derbinin zorluk seviyesinin yüksek olacağını ve her sonuca açık bir mücadele yaşanacağını ifade etti.

Ancak Galatasaray’ın ev sahibi avantajına dikkat çeken Brezilyalı futbol adamı, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak" diyerek favorisini açıkladı.

"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"

Felipe Melo, dev derbi için skor tahmininde de bulundu. Sarı-kırmızılıların sahasında oynayacağı maçta 2-1’lik bir galibiyet alacağını öne sürdü.