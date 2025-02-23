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  4. Felipe Melo'dan derbi Yorumu! Kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor tahmini verdi: "Derbi zor geçecek"

Felipe Melo'dan derbi Yorumu! Kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor tahmini verdi: "Derbi zor geçecek"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 14:02
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24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek kritik derbi öncesi Felipe Melo skor tahmininde bulundu. Galatasaray'da önemli başarılara imza atan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı. Galatasaray’ın ev sahibi avantajına sahip olduğunu vurgulayan Melo, derbinin zor geçeceğini ancak sarı-kırmızılıların galibiyete daha yakın olduğunu ifade etti.

Felipe Melo'dan derbi Yorumu! Kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor tahmini verdi: "Derbi zor geçecek"

Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyerek 154 resmi maça çıktı ve 18 gol kaydetmişti. Orta sahadaki sert ve mücadeleci futboluyla tanınan Brezilyalı yıldız, Galatasaray’da 3 Süper Lig, 3 TFF Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayarak toplam 8 kupa kazanmıştı. Özellikle hırsı ve sahadaki liderliğiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında skor tahmininde bulundu.

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Galatasaray’ın efsane isimlerinden Felipe Melo, futbolu bırakmasının ardından ilk derbi değerlendirmesini yaptı. Yaklaşık 1 ay önce aktif futbol kariyerini noktalayan Brezilyalı yıldız, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Asist Analiz’e açıklamalarda bulundu.

"DERBİ ZOR GEÇECEK AMA GALATASARAY EVİNDE OYNUYOR"

Sarı-kırmızılı formayla unutulmaz maçlara imza atan Melo, derbinin zorluk seviyesinin yüksek olacağını ve her sonuca açık bir mücadele yaşanacağını ifade etti.

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Ancak Galatasaray’ın ev sahibi avantajına dikkat çeken Brezilyalı futbol adamı, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak" diyerek favorisini açıkladı.

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"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"

Felipe Melo, dev derbi için skor tahmininde de bulundu. Sarı-kırmızılıların sahasında oynayacağı maçta 2-1’lik bir galibiyet alacağını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi Felipe Melo fenerbahçe galatasaray
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