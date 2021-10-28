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Felipe Melo'dan Galatasaray transferi iddialarına cevap!

28.10.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo'dan Galatasaray transferi iddialarına cevap!

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edilen Felipe Melo, A Spor'a transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

"TEKLİF ALMADIM"

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'dan henüz teklif almadığını belirterek, "Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Son dönemde herhangi bir teklif almadım" sözlerini kullandı.

Fatih Terim kadrosunda görmek istediğini sık sık ifade ettiği Melo hakkında, 'Her zaman iletişimdeyiz, Alo, Melo gel de diyebiliriz bir uçakla burada olur' sözlerini kullanmıştı.

Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray'a dönüyorFelipe Melo, 38 yaşında Galatasaray'a dönüyor

Felipe Melo Galatasaray'da 2011, 2015 yılları arasında oynamış ve 3 Süper Lig , 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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