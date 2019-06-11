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Felipe Melo Palmeiras ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Felipe Melo'dan flaş bir imza geldi. Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Felipe Melo Palmeiras ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Palmeiras ile nilkah tazeledi.

35 yaşındaki veteran oyuncu, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Inter'in yolunu tutmuş ve ardından 2017 yılında Palmeiras'a transfer olmuştu.

FELİPE MELO'NUN JUVENTUS GÜNLERİ

Palmeiras Kulübü'nden yapılan açıklamada, Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Melo, "Gerçekten çok mutluyum. Burada harika bir hikayem var. Tüm Palmeiras ailesine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda da kupalar kazanır ve Palmeiras tarihine geçmeye devam ederiz." dedi.

Melo, Palmeiras forması altında şu ana dek çıktığı 115 resmi maçta 7 gole imza attı.

melo

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