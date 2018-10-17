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Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sosyal medyadan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki gösterdi. Melo, attığı tweetle Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti.

Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

Galatasaraylı taraftarın unutamadığı isimlerden olan Felipe Melo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Taraftarların Twitter'da başlattığı #Demirörenİstifa hastag'ine atıfta bulunan Melo, attığı tweetle TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifa çağrısı yaptı.

Melo'nun tweeti binlerce etkileşim alırken, tweete çok sayıda yorum yapıldı.

ELİNİ SIKMAMIŞTI

Felipe Melo, 2014 yılında Galatasaray formasıyla Eskişehirspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkmış ve şampiyonluk yaşamıştı.

Kazanılan zafer sonrası Melo, kupa seremonisinde Yıldırım Demirören'in elini sıkmayarak, kendisine tepki göstermişti.

MELO DEMİRÖREN'E NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesi sonrası, Brezilyalı yıldız Felipe Melo'nun Emre Belözoğlu'na yaptığı hareketi yorumlamıştı.

Yıldırım Demirören, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından katıldığı bir televizyon programında Felipe Melo'nun tartışılan hareketleriyle ilgili olarak, "Melo'ya bizim yönetim olarak ceza verme lüksümüz yok. Galatasaray, Beşiktaş'ın Nouma kararını örnek almalı. Beşiktaş'ın Nouma'ya yaptığını, Galatasaray da Melo'ya yapmalı" önerisinde bulunmuştu.

felipe

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Galatasaray felipe melo yıldırım demirören

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