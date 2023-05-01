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Felipe Melo yorum attı, Galatasaray'ın yıldızı Toreira'dan jet yanıt geldi!

01.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira karşılaşmanın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunurken, Felipe Melo ile de gönderinin altında bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...

Felipe Melo yorum attı, Galatasaray'ın yıldızı Toreira'dan jet yanıt geldi!
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş karşısında oynanan ve 3-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan derbide Galatasaray'ın en iyilerinden olan Lucas Torriera karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

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Özellikle karşılaşmanın ilk 45 dakikasında sahada basmadık yer bırakmayan ve rakipteyken her topa müdahale etmeye çalışan Uruguaylı futbolcu, buna karşılık takımını harekete geçirmeyi başaramadı.

MELO'DAN YANIT GELDİ

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Torreira maç sonu paylaşımda bulunurken bu paylaşımın altında sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, aslan ve yanan top emojileri koydu. Uruguaylı yıldız ise Felipe Melo'ya, "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim." yanıtını verdi.

Performansıyla taraftarların takdirini toplayan Torreira'nın bu cevabı sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

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