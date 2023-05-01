Felipe Melo yorum attı, Galatasaray'ın yıldızı Toreira'dan jet yanıt geldi!

Beşiktaş karşısında oynanan ve 3-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan derbide Galatasaray'ın en iyilerinden olan Lucas Torriera karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Özellikle karşılaşmanın ilk 45 dakikasında sahada basmadık yer bırakmayan ve rakipteyken her topa müdahale etmeye çalışan Uruguaylı futbolcu, buna karşılık takımını harekete geçirmeyi başaramadı.

MELO'DAN YANIT GELDİ

Torreira maç sonu paylaşımda bulunurken bu paylaşımın altında sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, aslan ve yanan top emojileri koydu. Uruguaylı yıldız ise Felipe Melo'ya, "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim." yanıtını verdi.

Performansıyla taraftarların takdirini toplayan Torreira'nın bu cevabı sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

