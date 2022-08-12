YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Femaş Metal AŞ'den işçilerine zam

Femaş Metal AŞ'den işçilerine zam

12.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ferre Ankastre Fırın Fabrikası, çalışanları için asgari ücreti 6 bin liraya yükseltti

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayseri'de açılışını yaptığı sırada işçilerin ücretlerine zam yapılmasını istediği fabrikada asgari ücretin 6 bin lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Femaş Metal AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Temmuz'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdiği ve fabrika işçileriyle buluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışımıza teşriflerinde, değerli çalışanlarımıza hitabetleri esnasında gündeme gelen, ücretlere ek artış yapılması hususunda, firmamız 5500 TL olan mevcut asgari ücret yerine 6000 TL verilmesini kararlaştırmıştır. Hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın açılış kurdelesinin kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hazır mıyız' sorusuna güçlü bir şekilde cevap verilmesi üzerine, "Patron bu ne demek biliyor musun, maaşlara biraz daha zam. Patron diyor ki 'Emriniz olur'. Ne kadar verirse Allah'ın izniyle bereketi o kadar artar." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası devam ediyorKayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası devam ediyor
GÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandıAntalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Zam cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:42
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.