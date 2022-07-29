Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri temel olarak fizik, biyoloji, kimya ve matematik derslerinde eğitimler alarak mezun olduktan sonra öğretmenlik yapabilir. Bölümde alan eğitimleri dışında uygulamalı dersler ile başarılı öğretmenler yetiştirilir. İlk ve orta öğretim okullarında fen bilgisi derslerinin temellerini öğrencilere aktarırlar. Çalışma alanı çeşitli olan bölüm mezunları okullar, eğitim kurumları ve özel dersler gibi alanlarda iş imkanı bulabilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Yeni öğrenciler yetiştirmek ve müfredata uygun konuları anlatmak öğretmenlerin görevleri arasındadır. Öğretmen olabilmek için lisans seviyesinde eğitim almak şarttır. Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde adından da anlaşılabileceği gibi fen bilgisi öğretmenleri yetiştirilir. Bu fakülteden mezun olan bireyler ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde olan öğrencileri fizik, kimya ve biyoloji derslerinin temel bilgilerini aktarırlar. Bölüm fen edebiyat fakültelerinde bulunur.

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü dersleri ile öğrencilere temel eğitimler ve gerekli bilgiler aktarılır. Eğitim fakültesinde verilen dersler genel olarak iki gruba ayrılır. Bu gruplar genel eğitim ve alan eğitimidir. Genel eğitim grubundaki derslerde eğitim ve eğitimcilik alanında bilgiler verilir. Alan eğitimi grubundaki derslerde ise biyoloji, fizik, kimya, fen bilgisi, ilk ve orta öğretim seviyesinde matematik dersleri verilir. Bölüm eğitimi süresince öğrenciler okullarda gözlem ve uygulama yaparak mesleğe hazırlık yapar. Bölüm dersleri şu şekildedir;

Eğitim bilimine giriş

Genel biyoloji

Genel kimya

Genel fizik

Kimyacılar için matematik

Ölçme ve değerlendirme

Alan eğitiminde araştırma projesi

Bilim tarihi ve felsefesi

Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları

Gelişim psikolojisi

Yukarıdaki gibi pek çok ders öğrenim süresi boyunca işlenir. Mezun olan öğrenciler, bilgileri doğru şekilde karşı tarafa aktarabilen ve öğrenciler ile iletişim kurabilen öğretmenler haline gelir. İlk öğrenim ve orta öğrenim seviyesinde devlet okullarında, özel okullarda, dershane ve etüt merkezlerinde fen bilgisi öğretmenliği yapabilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Fen bilgisi öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler öğretmenlik yapabilecek yetkiye sahiptir. Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları iş imkanları oldukça fazladır. İlk öğretim 1. Sınıf ile 4. Sınıf öğrencilerine öğretmenlik yapabilirler. Aynı zamanda orta öğretim 5. Sınıf ile 8. Sınıf öğrencilerinin de derslerine girebilecek donanıma sahiplerdir. Bölümün amacı eğitim ve öğretim hayatı boyunca öğrencilere müfredattaki bilgileri aktarabilecek, gelecek nesillere katkı sağlayabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Fen bilgisi derslerinde öğrencilere fizik, kimya ve biyoloji derslerinin temelleri anlatılır. Bilim ve teknolojinin yanı sıra insan vücudu, maddenin yapı taşları, atom ve kimyasallar ile ilgili pek çok bilginin temeli bu derste anlatılır. Öğrencilerin seviyesine göre ve müfredata uygun olarak yapılan anlatımlar eğitimin ilk basamakları görevini görür. Özel sektörde ve devlet okullarında öğretmenlik yaparak öğrencilere dersler verilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Fen bilgisi öğretmenliği, üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinde yer alır. Bölümde 4 yıllık lisans derecesinde eğitim verilir. Bölüm sayısal puanı üzerinden kayıt alır. Türkiye’de pek çok üniversitede fen bilgisi öğretmenliği bölümü vardır. Öğrenim süresince öğrenciler okul ve eğitim kurumlarında görev alarak öğretmenlik hayatını deneyimleme imkanı bulur. Bölümde fen bilgisi alanında detaylı dersler ve anlatıma dayalı öğrenme, sunum yapabilme, ölçe değerlendirme gibi pek çok ders bulunur. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır ve öğretmen unvanına sahip olur.

Öğrencilerin bölümden başarı ile mezun olabilmesi için 240 AKTS haklarını doldurmuş olmaları gerekir. Ayrıca okudukları üniversitenin mezun olma koşullarını da eksiksiz yerine getirmeleri gerekir. Eğitim süresi boyunca alan derslerinin dışında öğrenme ve öğretme kuramları gibi dersler anlatım bilgileri pekiştirilir. Uygulamalı dersler ve stajlar ile öğretmenliğe ilk adımlar üniversite sürecinde atılır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunlarının Kamuda İş Olanakları

Bölüm mezunları fen bilgisi öğretmeni olarak iş hayatına atılabilir. Fen bilgisi öğretmenliği yapılabilecek çeşitli kurumlar vardır. Kamuda iş imkanı milli eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmenliktir. Kamu personeli seçme sınavını başarı ile geçen öğretmen adayları tercih yaparak milli eğitim bakanlığı tarafından bir okulda görevlendirilir. Bölüm mezunları ilk ve orta öğretim okullarında fen bilgisi derslerine girebilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları

Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da bulunur. Devlet okulları dışında özel okullarda, etüt merkezlerinde, çeşitli dershane ve eğitim kurumlarında da fen bilgisi öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca öğrencilere özel dersler verebilirler. Kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkanı ile fen bilgisi öğretmenliği bölümü eğitmen olmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilir. Genellikle iletişim ve anlatım becerileri gelişmiş kişiler öğretmenliği tercih eder. Çocuk ve gençler ile iletişimi kuvvetli, sabırlı ve anlayışlı kişilerin alanda daha başarılı olduğu görülür.



