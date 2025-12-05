EĞİTİM

Tarihi başarı! Bursa Kız Lisesi'nden mezun oldu: Almanya’nın saygın üniversitesine rektör seçildi

Almanya’nın en saygın teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi, tarihi bir seçime imza attı. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan bilgisayar bilimci Prof. Dr. Fatma Deniz, üniversitenin yeni rektörü seçilerek hem büyük bir başarıya imza attı hem de TU Berlin’in tarihinde bu göreve gelen ilk Türk akademisyen oldu. Fatma Deniz Kimdir? Detaylar haberimizde...

Tarihi başarı! Bursa Kız Lisesi'nden mezun oldu: Almanya’nın saygın üniversitesine rektör seçildi
Sedef Karatay

Almanya’nın köklü ve prestijli teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi, tarihinde ilk kez bir Türk akademisyeni rektörlük makamına getiriyor. Bursa Kız Lisesi mezunu bilgisayar bilimci Prof. Dr. Fatma Deniz, üniversitenin yeni rektörü seçildi.

1 NİSAN 2026'DA GÖREVİNE BAŞLIYOR

TU Berlin Akademik Senatosu’nun gerçekleştirdiği rektörlük seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz, oyların üçte ikisinden fazlasını alarak mevcut rektör Geraldine Rauch’u açık farkla geride bıraktı. Toplam 42 oy alan Deniz, rakibi Rauch’un 18 oyu karşısında seçim yarışını net bir üstünlükle tamamladı.

Geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana rektör yardımcılığı görevini yürüten Deniz, 1 Nisan 2026 tarihinde dört yıllık rektörlük görevine resmen başlayacak.

SEÇİMDE İKİ ADAY KALDI

Beş adayla başlayan rektörlük seçim sürecinde, ilk turun ardından üç aday çekildi. İkinci tura mevcut rektör Geraldine Rauch ile Prof. Dr. Fatma Deniz kaldı. Senatonun büyük çoğunluğunca desteklenen Deniz, TU Berlin tarihinde bu göreve seçilen ilk Türk oldu.

Mevcut rektör Rauch, Mayıs 2024’te sosyal medyada beğendiği bir paylaşım nedeniyle "antisemitik eylemlerde bulunmak"la suçlanmış ve tartışmaların odağına yerleşmişti.

Tarihi başarı! Bursa Kız Lisesi nden mezun oldu: Almanya'nın saygın üniversitesine rektör seçildi 1

PROF. DR. FATMA DENİZ KİMDİR?

1983 yılında Münih’te doğan Prof. Dr. Fatma Deniz, 1997–2001 yılları arasında Bursa Kız Lisesi’nde eğitim gördü ve okulu birincilikle bitirdi. Üniversite eğitimine Münih Teknik Üniversitesi’nde devam eden Deniz, 2008 yılında bilgisayar bilimi alanında lisans derecesi aldı.

Aynı yıl ABD’ye giderek Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) hesaplamalı sinir sistemleri üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmalarını TU Berlin ve Berlin Bernstein Hesaplamalı Sinirbilim Merkezi (BCCN) iş birliğinde yürüttü.

2013–2020 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de araştırmalarına devam eden Deniz, 2023 Nisan ayından bu yana TU Berlin’de bilgisayar bilimleri profesörü olarak görev yapıyor. Ayrıca üniversitenin Biyolojik ve Yapay Sistemlerde Dil ve İletişim Bölümü başkanlığını sürdürüyor.

Rektör Berlin Almanya biyografi türk
