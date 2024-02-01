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Fen lisesi öğrencileri Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüşmenin heyecanını yaşadı

AA AA
01.02.2024 12:27 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de fen lisesi öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşmenin heyecanını yaşadı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fen Lisesi Konferans Salonu'nda bir araya gelen, aralarında TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda madalya alanların da bulunduğu öğrenciler, ISS ile kurulan bağlantı sayesinde Gezeravcı'yla görüşme fırsatı yakalayarak merak ettiklerini sordu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzay istasyonunda yaptığı çalışmaları, oradaki yaşamı, fırlatma sürecinde yaşadıklarını ve öğrencilerin astronot olması için sahip olmaları gereken donanımları anlattı.

"DİĞER ÜLKELER ARASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMESİ HOŞ"

Bağlantı sonrası duygularını AA muhabiriyle paylaşan TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Onur Erhan Özdemir, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu gerçekleştiren kişiyle konuşmanın ve onu görmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Özdemir, Gezeravcı'yla gurur duyduğunu dile getirerek, "Güzel hissettirdi, açıkçası mutlu oldum. Kendimi onun yerine koydum. Diğer ülkeler arasında ülkemizi temsil etmesi hoş. Ülkemizi ileride daha da iyi temsil etmek istiyorum. Biz birçok şeyi yapabiliriz aslında istersek. Ben bu konuda artık bazı engelleri aştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Gezeravcı'nın ilerideki yıllarda uzay için yapılacak çalışmaların ilkini gerçekleştirerek büyük adım attığını ifade eden 9. sınıf öğrencisi Yiğit Yiğitcan da Türk vatandaşı olarak gurur duyduğunu vurguladı.

Yiğitcan, Gezeravcı'nın yaptıklarının kendilerini teşvik ettiğini belirterek, "Gezeravcı'yla olmaktan, yaptığı çalışmaları dinlemekten gayet gururlu ve mutluyum. Bizler, Türk gençleri olarak ülkemizi gelecek yüz yıla en iyi şekilde taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Gezeravcı'nın yaptığı bu çalışma bizi tabii ki de teşvik etti." dedi.

"UÇAK VE ROKET MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Yekta Settar Çalışkan, bu güzel etkinlikte ülkenin ilk astronotuyla konuşmanın gurur verici olduğunu anlattı.

Gezeravcı'yı gördüğü anki heyecanını "inanılmaz" olarak nitelendiren Mehmet Akif Can da "Gelecekte uçak ve roket mühendisi olmak istiyorum. Hazırlandığım TEKNOFEST İnsansız Hava Aracı yarışmalarıyla da Alper Gezeravcı'yla ortak bir yönümüz olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı daha azimli şekilde çalışabilirim." ifadelerini kullandı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever ve öğrenciler katıldı.

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