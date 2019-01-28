Fenalık geçirten 15 araç satışı ifadesi

Bugün ise; 2.el bir aracı satarken, satıcıların alıcıları ikna etmek için nasıl klişe terimler kullandıklarına dair bir liste yapmak istiyoruz. Klişe kelimesi ise Fransızca “Cliché” kelimesinden gelir ve “Uzun süre çok fazla kullanılmış ve artık etkisini yitirmiş ifade ve fikirler” için kullanılır. Kısacası artık kelime laçka olmuştur. Bize göre de listemizde sıralayacağımız bu ifadeler fazlasıyla geçerliliğini yitirdi ve bırakın alıcı üzerinde etki bırakmayı, antipati bile yaratıyor denilebilir. Öyle ki, biz sekizsilindir ekibi olarak bu tip ifadeler kullanılmış bir ilan gördüğümüz zaman tıklamaya bile gerek görmüyor ve daha resmi dil kullanılmış, düzgün ifadelerle yazılmış ve samimiyet hissettiren ilanlara geçiyoruz.

Klişe haline gelmiş bu ifadeleri 3 ana başlıkta topladık ve eminiz ki yayın sonrası takipçilerimizden daha ne cevherler çıkacaktır.

Boya ile alakalı ifadeler

Bir aracın temiz olduğunu vurgulamak için belki de en fazla ifade, boya ve kaportası ile ilgili olarak kullanılıyor. Öyle ki aşağıda belirttiğimiz 7 ifade, klişe ve antipatik dil kullanan satıcılarda sıklıkla rastlanıyor. Ancak aracın temiz olduğunu bir kenara bırakın, sanki olduğundan çok daha fazla sorun çıkacakmış gibi bir his uyandırıyor bizlerde. Özellikle 1-2 parçası boyalı ifadesinden sonra aracın birçok parçasında boya çıkması ve satıcıya “Hangi 1-2 parçada boya vardı?” diye sorduğunuzda, “2 parçada tam boya var 5 tanesi lokal boya” cevabının gelmesi insanın beyin damarlarını çatlatacak bir niteliğe sahip. Kısacası bu durum tipik bir yalancılık ve satıcının yüzünün kızarması gerekirken bir de üste çıkmaya çalışanları görünce insan gerçekten de pes diyor. Bu nedenle ilan verirken mümkünse ekspertiz tespiti yaptırıp tam olarak nerede ne var belirtmenin şat olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki klişe ifadeler şu şekilde sıralanabilir: