Fenalık geçirten 15 araç satışı ifadesi

Bugün ise; 2.el bir aracı satarken, satıcıların alıcıları ikna etmek için nasıl klişe terimler kullandıklarına dair bir liste yapmak istiyoruz. Klişe kelimesi ise Fransızca “Cliché” kelimesinden gelir ve “Uzun süre çok fazla kullanılmış ve artık etkisini yitirmiş ifade ve fikirler” için kullanılır. Kısacası artık kelime laçka olmuştur. Bize göre de listemizde sıralayacağımız bu ifadeler fazlasıyla geçerliliğini yitirdi ve bırakın alıcı üzerinde etki bırakmayı, antipati bile yaratıyor denilebilir. Öyle ki, biz sekizsilindir ekibi olarak bu tip ifadeler kullanılmış bir ilan gördüğümüz zaman tıklamaya bile gerek görmüyor ve daha resmi dil kullanılmış, düzgün ifadelerle yazılmış ve samimiyet hissettiren ilanlara geçiyoruz.
Klişe haline gelmiş bu ifadeleri 3 ana başlıkta topladık ve eminiz ki yayın sonrası takipçilerimizden daha ne cevherler çıkacaktır.
Boya ile alakalı ifadeler
Bir aracın temiz olduğunu vurgulamak için belki de en fazla ifade, boya ve kaportası ile ilgili olarak kullanılıyor. Öyle ki aşağıda belirttiğimiz 7 ifade, klişe ve antipatik dil kullanan satıcılarda sıklıkla rastlanıyor. Ancak aracın temiz olduğunu bir kenara bırakın, sanki olduğundan çok daha fazla sorun çıkacakmış gibi bir his uyandırıyor bizlerde. Özellikle 1-2 parçası boyalı ifadesinden sonra aracın birçok parçasında boya çıkması ve satıcıya “Hangi 1-2 parçada boya vardı?” diye sorduğunuzda, “2 parçada tam boya var 5 tanesi lokal boya” cevabının gelmesi insanın beyin damarlarını çatlatacak bir niteliğe sahip. Kısacası bu durum tipik bir yalancılık ve satıcının yüzünün kızarması gerekirken bir de üste çıkmaya çalışanları görünce insan gerçekten de pes diyor. Bu nedenle ilan verirken mümkünse ekspertiz tespiti yaptırıp tam olarak nerede ne var belirtmenin şat olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki klişe ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
Çıtır boyalı,
Boya takıntısı olan aramasın,
Temizlik boyası,
Bel altı boyası,
Keyfi boyalı,
1-2 parçası boyalı,
Hasar kaydı var ama çizikten boyalı, sigortadan para almak amaçlı yapıldı.
Görünce ilan kapattıran ifadeler
Bazı satıcılar araçları hakkında o kadar iddialı ve bir o kadar da sert olabiliyorlar ki, kullandıkları ifadeleri görünce ilandan anında soğuyabiliyorsunuz. Öyle ki telefonu açar açmaz karşınızda buzdolabı gibi bir satıcı olabileceği ve adeta ağzından cımbızla bilgi alacakmış gibi bir his oluşabiliyor. Hatta belki telefon suratınıza bile kapanabilir veya “Defol git” tadında bir güle güle bile duyabilirsiniz. İnsanın en iyi iletişim kuran canlı olduğunu düşünüldüğünde ise, iletişim kurmakta zorlanacağınız bir kişi ile doğal olarak alışveriş yapmak da istemeyebilirsiniz. Şunu unutmayalım; Atalarımız ne demiş? “Güzel söz yılanı bil deliğinden çıkartır.”
Tabii aşağıda belirttiğimiz maddelerin oluşmasında saçma tekliflerde bulunan alıcıların da payı olduğunu belirtmekte fayda var. 50.000TL fiyat belirlediğiniz bir araca 30.000TL teklif eden mi dersiniz yoksa takas kesinlikle olmaz demenize rağmen ısrarla size tarla hatta koyun satmaya çalışanı mı söylersiniz bilemeyiz ancak yine de kaba diyebileceğimiz bu maddeler nedeniyle mutlaka iyi niyetli alıcılar da ilanı kapatıp gidiyor olabilir. En güzeli resmi bir dilde yazılmış ve içerisinde kaba ifadeler yerine “Takas düşünmüyoruz, lütfen teklif etmeyiniz”, “Lütfen pazarlık teklif etmeyiz” ve benzeri şekildeki ifadeler kullanılabilir. Ancak maalesef siz ne yazarsanız yazın, ne kadar kibar olursanız olun, arsız müşteriler yine de çıkacaktır ve şanslarını deneyecektir. Bu konudaki klişe ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
Boş muhabbete aramayın,
Kimseye eyvallahımız yok,
Pazarlık için kesinlikle aramayın,
Aracı bilen bilir.
Abartılan ifadeler
Boya ile alakalı ifadelere benzer bir şekilde, aracını gereksiz ifadelerle ballandıra ballandıra anlatan bazı satıcılar aşağıdaki ifadeleri araç kesinlikle öyle olmamasına rağmen kullanabilmektedirler. Ayrıca ilginç bir şekilde bu ifadelerin kullanıldığı araçların çok büyük bir çoğunluğu tam ters özellikler de taşıyor olabilir. Nokta hatasız denir, araçta dolu yağışı hasarı çıkar, TR’de tek denir mahallede bile daha iyisi bulunabilir, gırtla dolu denir aksesuarların hepsi sonradan orijinal olmayan ürünlerden son derece kalitesiz bir şekilde araca eklenmiştir. Açıkçası özellikle gırtlak dolu ifadesini başlıkta görünce, sayfayı elimiz kolumuz titreyerek kapatıyoruz desek yeridir. Bu konudaki klişe ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
Nokta hatasız,
TR’de tek,
Gırtlak dolu.
Tabi en son olarak bir maddeye ihtiyaç duymaksızın “Bayandan, doktordan, öğretmenden, askerden, memurdan” ifadelerini söylemeden geçmek hata olacaktır. Bir kişinin cinsiyetinin veya mesleğinin aracın temizliğini çok da etkilediğini düşünmüyoruz. Burada meslek ifade edilmesinin bir nevi “Memur adam zor alır, iyi bakmıştır, az km yapmıştır, itinalı kullanır” şeklinde bir hissiyatı olabilir ancak ne zengin insanların araçlarına pırıl pırıl baktığı da unutulmamalı. Bu arada halen sahibinden.com’da “Kebapçıdan” başlığı altında bir ilan gördüğümüzü belirtmeden geçmeyelim, aynen başlık görselinde olduğu gibi.
Sonuç olarak siz siz olun önce daha resmi ifadeler kullanan bir ilan bulun, ardından fotoğraflardan aracın ne adar temiz olduğunu ve oynanmamış olduğunu tahmin etmeye çalışın, Tramer kaydını sorgulayın, sonrasında ise satıcı ile konuşarak tavrını ve dilini anlayın. Tabii en son olarak da aracı en az 1 ve mümkünse 2 farklı yere göstermeden satın almayın. Herkese hayırlı alışverişler.
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