Fendoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, bayramların yardımlaşmanın, darda kalanları hatırlamanın, yolda kalmışları gözetmenin, mahzun ve mağdur kalmışlara yaklaşmanın daha çok olması gereken zamanlar olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Millet olarak, bir Kurban Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Yüce Allah’a manen yaklaşma ve yakınlaşmanın en yoğun olarak hissedildiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı; lütuf, rahmet ve bereketin cömertçe dağıtıldığı bir zamandır.

Yüce dinimize göre bayramlar, inancımızın bütün güzelliklerini hatırlamamızı, bizi biz yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı, toplumsal hayatımız açısından büyük bir önem ve değere sahip günlerdir.Çünkü bayramlar, umutların yeniden yeşerdiği, azmin ve inancın her sorunun üstesinden gelmenin, yardımlaşmanın, darda kalanları hatırlamanın, yolda kalmışları gözetmenin, mahzun ve mağdur kalmışlara yaklaşmanın daha çok olması gereken zamanlardır" ifadelerine yer verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) döneminde kurallara dikkat etmenin önemine temas eden Fendoğlu, “Birlikte saf tutan, bin yıldır sevinçte ve tasada, zaferde ve mağlubiyette, mutluluk ve üzüntüde bir araya gelerek, doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı bayramı kutlamış, benzer duyguları hissetmiş ,sağlam ve ayrılmaz bir bütün oluşturmuş olan Türk milletinin bütün fertleri bu yıl yaşamış olduğumuz ve sürecin hala devam ettiği korona virüs salgınında birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve her sorunun üstesinden geleceğini gösteren iradesini tüm Dünya’ya göstermiştir. Türk milleti sağlam ve emin adımlarla varlığını ve bütünlüğünü koruyacak yüksek erdem ve iradeyi tıpkı bayram coşkusunda olduğu gibi sonsuza kadar gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle;Bayram süresince tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını yeni acı ve kayıpların yaşanmaması için dikkatli olmalarını, emniyet kemerinin hayat kurtardığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Malatyalı hemşehrilerimin, vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımızın, şehit annelerimizin ve babalarımızın, ailelerinin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tüm içtenliğimle tebrik ediyor, nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan diliyorum”diye konuştu.