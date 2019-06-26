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"Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon TL'ye yaklaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıkladı.

"Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon TL'ye yaklaştı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, "Fener Ol kapsamında Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ferit Faik Şahenk'in katkılarıyla TV8 ve Star TV'de WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı. Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.

Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi.

WASHİNGTON'DAN 'FENER OL' A DESTEK

ABD'nin başkenti Washington'da da Fenerbahçe taraftarları "Fener Ol" gecesinde bir araya geldi.

Gecede 10 bin dolara yakın paranın toplandığı aktarıldı. Toplanan paranın sarı-lacivertli kulübe elden teslim edeceği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kulübü washington Acun Ilıcalı ali koç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tabiri caiz ise "Ekmeğe muhtaç" dar gelirliler, sıra sıra markalı milyonluk otomobil, ülkenin en gözde yerlerinde emlak ve işletme sahibi insanların yönetici olduğu kulübe para bağışı yapması isteniyor. Anlaşılan bu zenginler doymayınca garibanlara ekmek yok. Sömürün ki semiresiniz.
dilenin anasını satayım millete yalvaracağınıza gidin o paraları çarçur eder aziz yıldırımdan istesenize ben olsam 5 kuruş vermem aziz gününü gün etsin millet para versin koç ta o yürek yokki gitseya azizden istese
yazıklar olsun... millet çöpten meyve sebze toplarken sorumsuz zenginlerin yönettiği spor klüplerinin borcunu ödeme tasasına bakar mısınız. bu millet adam olmaz
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