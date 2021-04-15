Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de sene sonunda Luiz Gustavo ile yollar ayrılacak. Yerine ise scout ekibinin önerisiyle iki isim gündeme geldi.

Fenerbahçe ön libero arıyor. Çünkü gelecek sezon oyunun hücum yönünü hiç oynamayan Luiz Gustavo ile devam edilmesi düşünülmüyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun aklındaki oyuncu ise Felipe Melo tarzında bir ön libero.

Luiz Gustavo'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra Heerenveen'den Joey Veerman ve Cezayirli Ahmed Kendouci gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.

Son karar diğer adaylar da değerlendirildikten sonra sezon sonunda verilecek.



