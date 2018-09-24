Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. 2018-2019 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Fenerbahçe maça istekli ve arzulu başladı. İlk önemli pozisyonda Slimani kaleyi yokladı ancak Karius gole izin vermedi. Dakikalar 15'i gösterdiğinde bu kez Aatıf ceza sahasında kafayı vurdu, Karius bir kez daha kalesini kapattı. 26'da Beşiktaş etkili geldi. Babel'in pasında Quaresma sağına çekip vurdu, top üstten dışarı gitti. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe adına sahanın en iyi ismi olan Hasan Ali Kaldırım, Ayew'i nefis gördü ancak Ganalı yıldız topu auta yolladı. 35'te bu kez Hasan Ali'nin müthiş vuruşu üst direkten geri geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Babel sahneye çıktı ve muhteşem bir golle Beşiktaş'ı devreye 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda Fenerbahçe beraberlik golünü aramaya başladı. 58'de yine Hasan Ali sert vurdu ama Karius iyi uzandı ve golü önledi. Fenerbahçe aradığı 71. dakikada buldu. Hasan Ali'nin soldan güzel ortasına Ayew iyi yükselip vurdu ve durumu 1-1'e getirdi. 4 dakika sonra Fenerbahçe bu kez öne geçme fırsatını yakaladı ancak Valbuena'nın plasesinde Karius gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 11, Fenerbahçe ise 7 yaptı. FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 6: Slimani'nin şutunda top Karius'ta kaldı.

DAKİKA 12: Quaresma'nın ortasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

DAKİKA 15: Şener'in ortasında Aatif'in kafa vuruşu kaleci Karius'ta kaldı.

DAKİKA 26: Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Quaresma sağına çekip vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

DAKİKA 28: Hasan Ali yaklaşık 20 metreden kaleyi yokladı, top Karius'ta kaldı.

DAKİKA 34: Hasan Ali Kaldırım'ın derinleme pasında Ayew'in şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 35: Hasan Ali Kaldırım'ın şutu direkten geri geldi.

DAKİKA 40: Babel topu kontrol etti ve uzak mesafeden müthiş bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1.

DAKİKA 58: Fenerbahçe adına maçın en iyisi ismi olan Hasan Ali Kaldırım sert şutunda Karius iyi uzandı ve golü önledi.

DAKİKA 71: Hasan Ali'nin ortasında Awey iyi yükselip kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

FENERBAHÇE 1 - 1 BEŞİKTAŞ STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 56 Eljif Elmas), Jailson, Ayew, Chahechouhe (Dk. 62 Valbuena), Benzia (Dk. 89 Mehmet Ekici), Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Ljajic), Quaresma (Dk. 90+1 Necip Uysal), Lens (Dk. 70 Larin), Babel GOLLER: Dk. 40 Babel (Beşiktaş), Dk. 71 Ayew (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Caner Erkin (Maç bittikten sonra) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Reyes (Fenerbahçe), Dk. 63 Tolgay Arslan, Dk. 64 Oğuzhan Özyakup, Dk. 84 Quaresma (Beşiktaş) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Slimani'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Karius topu kontrol etti.

DAKİKA 15: Sağ kanattan topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Chahechouhe'nun müsait durumda kafa vuruşunda, top kaleci Karius'da kaldı.

DAKİKA 20: Şener Özbayraklı'nın hatalı pası sonrası Reyes ile bire bir kalan Babel'in açıyı bulduktan sonra vuruşunda, top Reyes'in ayağına çarparak kornere çıktı.

DAKİKA 26: Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

DAKİKA 31: Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

DAKİKA 34: Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 35: Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

DAKİKA 40: Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 54: Oğuzhan'ın ara pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Lens'in ayağının dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

DAKİKA 58: Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan şutunda, kaleci Karius'tan seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

DAKİKA 61: Lens'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda toplu buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 63: Beşiktaş'ın 5'e 4 geldiği pozisyonda son olarak ceza yayı içinde toplu buluşan Lens'in şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 71: Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

DAKİKA 78: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Benzia, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Benzia'ya aktardı. Bu oyuncu da soldan bindiren Eljif'i gördü. Makedon futbolcunun ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

DAKİKA 80: Quaresma'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 90+3: Caner Erkin'in kullandığı kornerde, arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la oynadıkları derbi maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi. Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı. Kalede Harun Tekin'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal, Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı. SKRTEL YETİŞMEDİ, HASAN ALİ SAHADA

Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper Martin Skrtel, derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve Atiker Konyaspor ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de derbi kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Maç başlamadan Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, siyah-beyazlıların teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin aleyhine de tezahüratlar yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar da hem Şenol Güneş'e hem de Caner Erkin'e tezahüratlarla destek verdi. KOREOGRAFİ SERGİLENDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi koreografi sergiledi. Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında hazırladıkları görsel şovu gerçekleştirdi. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda, "Dalgalandıkça göklerde sevdan bitmez gönüllerde." yazısının yanında, Fenerbahçeli bir taraftarı simgeleyen dev bir pankart yer aldı. ALİ KOÇ VE COCU'NUN İLK HEYECANI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Phillip Cocu, görevlerindeki ilk derbi heyecanlarını yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı seçilen Ali Koç, bu görevdeyken ilk derbi heyecanını Beşiktaş karşısında tattı. Sezon başı Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu da Türkiye'deki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 6 futbolcu da Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçlarına çıktı. Yeni transferler Harun Tekin, Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani, bu heyecanı yaşayan sarı-lacivertli futbolcular oldu.

APPIAH VE LUGANO'YA PLAKET

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Stephen Appiah ile Diego Lugano, derbi maçı tribünden takip etti. Sarı-lacivertli formayı 2005-2008'de giyen Appiah ile 2006-2011 arası terleten Lugano, derbi öncesi İstanbul'a geldi. Birlikte Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ikili, kulüp başkanı Ali Koç'la da bir araya geldi. Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Appiah ve Lugano, derbiyi de izledi. İki isme maçtan önce, fotoğrafları ile Fenerbahçe logosunun birlikte yer aldığı resim takdim edildi. F.BAHÇE'NİN GENÇ YILDIZI DERBİDE TOP TOPLAYICI

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı. Sarı-lacivertli kulübün geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı. EURO 2024 İÇİN BİRLİK MESAJI

Fenerbahçeli ve Beşliktaşlı futbolcular, maçtan önce Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için birliktelik mesajı verdi. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra futbolcular ve hakemler, "Share together (Birlikte paylaşalım)" yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Öte yandan, maçta hakem formalarını sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda EURO 2024 adaylık logosunun olması dikkati çekti.

HAMZA YERLİKAYA

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, derbiyi izledi. Karşılaşmadan önce stada gelen Yerlikaya, protokol tribününde derbiyi takip etti. BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gary Medel'in yerine savunmanın önünde Atiba Hutchinson görev aldı. Geçen sezonun son haftalarında sakatlık yaşayan ve 2018-2019'un ilk haftalarında aynı sebepten görev almayan Hutchinson, 163 gün sonra ilk kez şans buldu. Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun son 5 haftasında görev alamadı. Kanadalı oyuncu, tedavi sürecinde bu sezonun ilk 5 haftalık bölümünde yine takımını yalnız bırakırken, Avrupa kupalarındaki 7 karşılaşmada da formasından uzak kaldı. FORVETTE BABEL OYNADI

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe karşısında forvette Ryan Babel görev aldı. Şenol Güneş, geride kalan 10 maçta suskun kalan Cyle Larin'i derbi maçta yedek soyundurdu ve hücumda Babel'e şans verdi.