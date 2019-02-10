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Fenerbahçe 14 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe 14 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

Stattaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bildirildi.

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Fenerbahçe 14 Şubat Perşembe

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