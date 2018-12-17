Fenerbahçe 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 öne kapattığı maçın 90+2. dakikasında yediği golün ardından sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Fenerbahçe'ye ilk yarıda üstünlüğü getiren goller, 18. dakikada Andre Ayew ile 27. dakikada Martin Skrtel'den geldi. BB Erzurumspor'un geri dönüş sayılarını ise 47. dakikada Emrah Başsan ile 90+2. dakikada Thy kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 15 yaparken, BB Erzurumspor da 2 maç sonra puanla tanışıp 15 puana yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! MAÇTAN DAKİKALAR İlk dakika içinde Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kaleye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi. 7. dakikada Ayew'in savunma arkasına kaçan Eljif Elmas'a attığı pasta oluşan karambolde, altıpasın sağında topu önünde bulan Slimani'nin sol ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Fenerbahçe bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Isla'nın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Slimani'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Eljif Elmas'ın ara pasıyla topla buluşan Isla, sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın, hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Eljif Elmas'ın pasında, ceza sahası içinde Valbuena'nın yaptığı yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada Kunu'nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde Taylan’ın bıraktığı topa arka direkteki Emrah sert vurdu ve farkı 1’e indirdi. 2-1

53. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Eljif, yine müsait durumdaki Slimani’yi gördü. Ancak Cezayirli futbolcu çok kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

57. dakikada topla buluşan Mehmet Ekici, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Valbuena’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia’nın ara pasında ceza sahasına giren Ayew, Egemen’i vücut çalımıyla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Sunu'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak Thy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Harun x, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Eljif Elmas xx, Ayew xxx (Reyes dk. 88 ?), Mehmet Ekici xx (Benzia dk. 68 x), Valbuena xxx (Barış dk. 72 x), Slimani x

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Egemen xx, Lokman xx, Schwechlen xx, Kone x (İbrahim dk. 46 xxx), Scuk x, Erhan xx (Thy dk. 82 xx), Taylan xx, Özer x (Emrah dk. 46 xxx), Sunu xxx

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe), Emrah (dk. 48), Thy (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor) MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı.

Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı. Ersun Yanal'dan 2 değişiklik Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı. Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Yanal'ın ilk sınavı doğum gününde Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, kendisi için iki özel olayı aynı gün yaşadı. Taraftarlardan Yanal'a sevgi gösterileri Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.