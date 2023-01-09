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Fenerbahçe, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası sahada kümelenmişti! Tam o anda neler konuşuldu? Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı...

09.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler, karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde sahanın ortasında toplanmıştı. Portekizli çalıştırıcı, takımıyla bir görüşme gerçekleştirmiş ve daha sonrasında taraftarları alkışlayarak soyunma odasına gitmişti. Deneyimli teknik adamın takımına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası sahada kümelenmişti! Tam o anda neler konuşuldu? Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı...

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

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Sarı - kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı ve orta alanda toplanarak tezahüratlarda bulundu.

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O esnada Fenerbahçe ise teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde Galatasaraylı oyunculara yakın bir bölgede kümelendi.

KISA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

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Portekizli teknik direktör, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve daha sonra taraftarı alkışlayarak takımıyla birlikte soyunma odasının yolunu tutmuştu.

O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

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Jorge Jesus'un o anda söyledikleri ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MAÇ SONUNDA 'SORUMLU BENİM' DEDİ

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Karşılaşmanın ardından sorumluluğu üzerine alan Jesus, "Sorumlu benim. Ne başkanımız ne futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Bugün aldığımız galibiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Suçlu varsa benim. Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez 1 kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem. Ben daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

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