Fenerbahçe 3-0 yenilince televizyonu pencereden dışarı attı!

Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu sonuç, sarı lacivertli cephede büyük hayal kırıklığı yarattı.

Lider Galatasaray, en yakın rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla puan farkı açılırken, şampiyonluk yarışında dengeler değişti.

FENERBAHÇE HAVLU ATTI

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmenin ardından ligde de ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, bu sonuçla şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Sarı lacivertli ekipte moral tamamen bozuldu.

TELEVİZYONU CAMDAN ATTI

Karşılaşmanın ardından en dikkat çeken anlardan biri ise bir taraftarın tepkisi oldu. 3-0’lık yenilgiye sinirlenen bir taraftar, evindeki televizyonu yumrukladıktan sonra yerinden söküp pencereden aşağı attı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.