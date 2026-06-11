Dünya Kupası'nda canlı yayın skandalı! Yıldız futbolculara olay sözler

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına yarın Çekya karşısında çıkacak olan Güney Kore Milli Takımı'nın kampında, futbolun çok dışında şoke edici bir kriz patlak verdi. Turnuvaya iddialı hazırlanan Asya temsilcisinin basına açık olarak gerçekleştirdiği son antrenmanda yaşanan canlı yayın kazası, ülkeyi adeta ayağa kaldırdı.

AÇIK KALAN MİKROFON YAKTI

Antrenmanı saha kenarından canlı olarak takip eden ve yayın yapan iki muhabir, mikrofonlarının açık kaldığını unutunca kariyerlerini tehlikeye atacak tarihi bir hataya imza attı. Açık unutulan mikrofondan canlı yayına yansıyan seslerde, muhabirlerin takımın dünyaca ünlü süperstarı Heung-min Son hakkında son derece ağır ve alaycı ifadeler kullandığı duyuldu.

"KENDİNİ ORDUDAN MI SANIYOR?"

Skandal yayına yansıyan kayıtlarda, muhabirlerden birinin koşu çalışması yapan Son'u hedef alarak, "Neden askeri bir birliğe liderlik ediyormuş gibi koşuyor? Kendini orduda falan mı sanıyor?" dediği net bir şekilde işitildi.

Bu saygısız ifadelere karşılık veren diğer muhabirin ise, "Askerlik hizmetini tamamlamadı bile. Bu aptallar ordu hakkında hiçbir şey bilmiyor" şeklindeki skandal yanıtı, Güney Kore kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir infial yarattı.

Öte yandan, yaşanan bu krizin gölgesinde hazırlıklarını sürdüren Güney Kore Milli Takımı'nın kadrosunda, Süper Lig'den tanıdığımız Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae de yer alıyor.