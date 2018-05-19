Kadıköy'de buruk sevinç

Süper Lig'in 34. haftası Fenerbahçe-Konyaspor maçına sahne oldu. Maça Konyaspor hızlı başlarken, üst üste pozisyonlarda Volkan Demirel kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.
28.dakikada Mehmet Topal'ın ortasında Soldado topu indirdi, Fernandao golü atarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 34'te sağ kanattan gelen ortayı Selim Ay kendi ağlarına gönderince skor 2-0'a geldi.
İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, Fernandao'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Soldado'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.
70'te Fofana çok güzel bir golle Konyaspor adına durumu 3-1 yaparken, 3 dakika sonra sahneye çıkan Jahovic skoru 3-2 yaparak Fenerbahçe taraftarlarına kabus dolu anlar yaşattı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 72 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirdi.
FENERBAHÇE 3 - 2 ATİKER KONYASPOR
STAT: Ülker
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk (Dk. 90 Eljif Elmas), De Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado (Dk. 79 Janssen) , Fernandao (Dk. 68 Mehmet Ekici)
ATİKER KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Orkan Çınar), Vedat Bora (Dk. 46 Milosevic), Fofana (Dk. 86 Yatabare), Jahovic
GOLLER: Dk. 28 Fernandao, Dk. 34 Selim Ay (Kendi kalesine), Dk. 65 Soldado (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 70 Fofana, Dk. 73 Jahovic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Ali Turan, Dk. 64 Selim Ay, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto'yu, Aatıf Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk'u, Giuliano Victor de Paulo'nun yerine ise Mathieu Valbuena'yı görevlendirdi.
Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Valbuena'ya şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Fernandao ile Roberto Soldado görev aldı.
VALBUENA 9 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında teknik direktör Kocaman tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Valbuena, en son ligin 24. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Öte yandan teknik direktör Kocaman, Luis Neto'ya ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans tanıdı. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yokluğunda formayı giyen Neto, en son ligin 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.
FENERBAHÇE YİNE ÇİFT FORVET
Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin son maçında takımını çift forvetle sahaya sürdü. En son Kardemir Karabükspor karşısında Fernandao-Soldado ikilisini görevlendiren Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında da forvet hattını bozmadı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca maçtan önce kısa bir süre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Göztepeli futbolcu Demba Ba aleyhine tezahüratta bulundu.
ALİ KOÇ'A TRİBÜNDEN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratta bulundu. Az sayıda taraftarın başlattığı "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratına daha sonra taraftarların büyük bölümü eşlik etti.
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