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Kadıköy'de buruk sevinç

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son haftasındaki Fenerbahçe-Konyaspor maçı nefes kesti. Şampiyonluk ümidini son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen Galatasaray hata yapmayınca ligi ikinci bitirerek buruk bir sevinç yaşadı. İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçının özeti, golleri ve tüm detayları...

Kadıköy'de buruk sevinç

Süper Lig'in 34. haftası Fenerbahçe-Konyaspor maçına sahne oldu. Maça Konyaspor hızlı başlarken, üst üste pozisyonlarda Volkan Demirel kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

28.dakikada Mehmet Topal'ın ortasında Soldado topu indirdi, Fernandao golü atarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 34'te sağ kanattan gelen ortayı Selim Ay kendi ağlarına gönderince skor 2-0'a geldi.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, Fernandao'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Soldado'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.

70'te Fofana çok güzel bir golle Konyaspor adına durumu 3-1 yaparken, 3 dakika sonra sahneye çıkan Jahovic skoru 3-2 yaparak Fenerbahçe taraftarlarına kabus dolu anlar yaşattı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 72 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

FENERBAHÇE 3 - 2 ATİKER KONYASPOR

STAT: Ülker
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk (Dk. 90 Eljif Elmas), De Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado (Dk. 79 Janssen) , Fernandao (Dk. 68 Mehmet Ekici)
ATİKER KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Orkan Çınar), Vedat Bora (Dk. 46 Milosevic), Fofana (Dk. 86 Yatabare), Jahovic

GOLLER: Dk. 28 Fernandao, Dk. 34 Selim Ay (Kendi kalesine), Dk. 65 Soldado (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 70 Fofana, Dk. 73 Jahovic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Ali Turan, Dk. 64 Selim Ay, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bourabia'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
  2. dakikada Fenerbahçe kalesi bir tehlike daha yaşadı. Neto'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Jahovic'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın kaleye gitmesini ayaklarıyla önledi.
  3. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortaladığı topa Fernandao kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
  4. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortada Fernandao topa arka direkte kafayla vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  5. dakikada Skubic'in sağdan ortaladığı topa Jahovic dokundu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kurtardı.
  6. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topu Soldado kafayla indirdi. Altıpasın önünde Fernandao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
  7. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı rakibinin sağ kanatta kaptırdığı topu ceza sahasına ortaladı. Konyasporlu Selim Ay'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
  8. dakikada Fofana'nın soldan içeri ortaladığı topa Ömer Ali Şahiner kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Valbuena'nın soldan içeri çevirdiği topa Soldado ceza sahası içinde gelişine vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi.
  2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahasında Fernandao'ya müdahalesi sonrasında maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada topun başına geçen Soldado, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
  3. dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Fofana, meşin yuvarlağı uzak direğe şık bir vuruşla gönderdi: 3-1
  4. dakikada Atiker Konyaspor skoru 3-2'ye getirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Eren Albayrak çizgiye inmeden topu içeri çevirdi, Jahovic tek dokunuşla golü attı.
  5. dakikada Valbuena soldan dışarı ortaladı, Mehmet Ekici gelişine vurdu. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto'yu, Aatıf Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk'u, Giuliano Victor de Paulo'nun yerine ise Mathieu Valbuena'yı görevlendirdi.

Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Valbuena'ya şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Fernandao ile Roberto Soldado görev aldı.

VALBUENA 9 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında teknik direktör Kocaman tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Valbuena, en son ligin 24. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Öte yandan teknik direktör Kocaman, Luis Neto'ya ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans tanıdı. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yokluğunda formayı giyen Neto, en son ligin 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.

FENERBAHÇE YİNE ÇİFT FORVET
Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin son maçında takımını çift forvetle sahaya sürdü. En son Kardemir Karabükspor karşısında Fernandao-Soldado ikilisini görevlendiren Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında da forvet hattını bozmadı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca maçtan önce kısa bir süre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Göztepeli futbolcu Demba Ba aleyhine tezahüratta bulundu.

ALİ KOÇ'A TRİBÜNDEN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratta bulundu. Az sayıda taraftarın başlattığı "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratına daha sonra taraftarların büyük bölümü eşlik etti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Fenerbahçe'nin büyüklüğü ne kupa ne de şampiyonluktur..bu öyle bir büyüklük ki adı konamaz..
happyman... ŞAMPİYON GALATASARAY. puhahahahahahahahah
biz daha cok aziz yıldırımla gs nın bjk nın sampiyonluklarını izler
happyman... puhahahahahahahahahahahahahahaha
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happyman... ŞAMPİYON GALATASARAY Keh keh...
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