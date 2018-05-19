Kadıköy'de buruk sevinç

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 72 yaptı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

70'te Fofana çok güzel bir golle Konyaspor adına durumu 3-1 yaparken, 3 dakika sonra sahneye çıkan Jahovic skoru 3-2 yaparak Fenerbahçe taraftarlarına kabus dolu anlar yaşattı.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, Fernandao'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Soldado'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.

Süper Lig'in 34. haftası Fenerbahçe-Konyaspor maçına sahne oldu. Maça Konyaspor hızlı başlarken, üst üste pozisyonlarda Volkan Demirel kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

GOLLER: Dk. 28 Fernandao, Dk. 34 Selim Ay (Kendi kalesine), Dk. 65 Soldado (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 70 Fofana, Dk. 73 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Ali Turan, Dk. 64 Selim Ay, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bourabia'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi. dakikada Fenerbahçe kalesi bir tehlike daha yaşadı. Neto'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Jahovic'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın kaleye gitmesini ayaklarıyla önledi. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortaladığı topa Fernandao kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortada Fernandao topa arka direkte kafayla vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada Skubic'in sağdan ortaladığı topa Jahovic dokundu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kurtardı. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topu Soldado kafayla indirdi. Altıpasın önünde Fernandao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı rakibinin sağ kanatta kaptırdığı topu ceza sahasına ortaladı. Konyasporlu Selim Ay'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0 dakikada Fofana'nın soldan içeri ortaladığı topa Ömer Ali Şahiner kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Valbuena'nın soldan içeri çevirdiği topa Soldado ceza sahası içinde gelişine vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. dakikada Selim Ay'ın ceza sahasında Fernandao'ya müdahalesi sonrasında maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada topun başına geçen Soldado, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0 dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Fofana, meşin yuvarlağı uzak direğe şık bir vuruşla gönderdi: 3-1 dakikada Atiker Konyaspor skoru 3-2'ye getirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Eren Albayrak çizgiye inmeden topu içeri çevirdi, Jahovic tek dokunuşla golü attı. dakikada Valbuena soldan dışarı ortaladı, Mehmet Ekici gelişine vurdu. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto'yu, Aatıf Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk'u, Giuliano Victor de Paulo'nun yerine ise Mathieu Valbuena'yı görevlendirdi.

Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Valbuena'ya şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Fernandao ile Roberto Soldado görev aldı.