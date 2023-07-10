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Fenerbahçe 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor! Sarı-Lacivertliler Alexander Djiku'yu Beşiktaş'ın elinden kaptı

10.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi transferin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe bir transferi daha bitirmeye oldukça yakın. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Ganalı savunmacı Djiku'yu sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından savunmaya da takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Ganalı stoper ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

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Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'yu sağlık kontrolünden geçirdiği de gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ'I ARADI TEŞEKKÜR ETTİ

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Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü.


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