Fenerbahçe 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor! Sarı-Lacivertliler Alexander Djiku'yu Beşiktaş'ın elinden kaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından savunmaya da takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Ganalı stoper ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'yu sağlık kontrolünden geçirdiği de gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ'I ARADI TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söylediği öne sürüldü.



