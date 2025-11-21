SPOR

Fenerbahçe, 5 futbolcuya aynı anda imza attırdı

Fenerbahçe, geleceğin kadrosunu güçlendirme adına altyapısındaki 5 genç yetenekle profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu; sarı-lacivertli kulüp, hem akademi yatırımlarının karşılığını almaya başladığını vurguladı hem de bu oyuncuların A takım için önemli birer potansiyel taşıdığını açıkladı.

Emre Şen

Fenerbahçe Kulübü, altyapıdaki genç yeteneklerini profesyonel takıma kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Sarı-lacivertliler, alt yaş kategorilerinde forma giyen toplam 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

TAM 5 İMZA BİRDEN

Kulüpten yapılan açıklamada, U19 takımının dikkat çeken isimlerinden Haydar Karataş ile U17 takımında görev yapan Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu’nun profesyonel sözleşmeye imza attığı belirtildi. Böylece Fenerbahçe, geleceğin kadrosunu şekillendirme adına altyapıdaki başarılı oyuncularını A takım yapısına dahil etme sürecini sürdürmüş oldu.

İmza töreni, kulüp binasında geniş katılımla gerçekleşti. Törende; futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ve futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, altyapı yatırımlarını artırarak genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı ve kulübün geleceğini kendi içinden yetişen futbolcularla güçlendirmeyi hedefliyor.

