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Fenerbahçe, 6 futbolcuyu Hatay'a götürmedi

25.09.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 7’inci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hatay'a geldi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi.

Fenerbahçe, 6 futbolcuyu Hatay'a götürmedi

Fenerbahçe , yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için saat 16.00 sıralarında şehre geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00’da Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadyumu’nda karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
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