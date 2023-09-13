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Fenerbahçe 6 numara transferinde mutlu sona yakın! İngilizler duyurdu, teklifi kabul etmeye hazır

13.09.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem 6 numara... Sarı-Lacivertliler bu bölge için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken listede bulunan bir isimde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Leander Dendoncker

Leander Dendoncker

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Yaptığı transferlerle şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transfer temaslarını sürdürürken, sıradaki hedef 6 numara. Bu bölgeye bir an önce takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşürken, listede bulunan bir isimle alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER DUYURDU

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İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin Belçikalı orta saha Leander Dendoncker için yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

KİRALIK DA OLABİLİR

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Haberde; Aston Villa'nın kiralık, opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olarak masaya oturduğu belirtildi.

28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Dendoncker, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giydi.

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